Tchad : l'UNET dénonce une atteinte au Centre national des œuvres universitaires

Le bureau national de l’UNET a dénoncé vendredi une atteinte à la vie institutionnelle du Centre national des œuvres universitaires (CNOU), suite au récent point de presse de l’Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans.



Mardi dernier, le président de l’Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans, Toubou Mahamat Bakhite a dénoncé la gestion du CNOU par ses responsables.



"Nous tenons à rappeler que l’UNET est autorisée par ordonnance n°27/INT/SUR du 28 juillet 1962. Elle a pour but de défendre les intérêts moraux et matériels des étudiants. Elle a en son sein d’autres organisations qui ne dépendent que d’elle et dans la même mission qui est la sienne. Il n'existe en aucun cas une organisation parallèle à l’UNET qui pourrait se prononcer sur les affaires des étudiants", a déclaré Djerambete Santos.



Selon lui, "le CNOU a pour but de mettre à la disposition des étudiants des moyens de transport et la restauration. Si ces choses ne sont pas faites, seule l’UNET est habilitée à les revendiquer. En ce qui concerne la gestion financière du CNOU, même l’UNET qui est sa première partenaire n’a pas la compétence de dénoncer la mauvaise gestion des ressources du CNOU. Car c’est le travail de l’Inspection générale de l’État. Le bureau national de l’UNET rejette les allégations du point de presse."



Le bureau national de l’UNET qui se dit "garant de la protection des intérêts des étudiants", qualifie le point de presse "d'atteinte à la vie de notre chère institution."