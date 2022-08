Tchad : l’UNET donne 48 heures au CODNI pour pallier à des « irrégularités »

Le président de l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET), Mahamat Saleh Ahmat Ali a animé ce 17 août, à la Faculté d'Ardep Djoumal de Ndjamena, un point de presse relatif à la participation des étudiants au Dialogue national inclusif.



Le bureau national de l’UNET dit avoir pris au sérieux le Dialogue national inclusif pour que les participants débattent des problématiques qui ont gangrené le Tchad depuis plus de trois décennies, afin de le sortir de l’abîme de mauvaise gouvernance.



« Malheureusement, il y a des irrégularités dans les critères de participation ». L'UNET affirme avoir remarqué des manœuvres politiques tendant à écarter la force motrice du Tchad qui est la jeunesse estudiantine. Pour ce faire, l’UNET par la voix de son président, interpelle le CMT et son gouvernement de ne point gérer avec légèreté et mépris leur sonnette d’alarme, car ajoute-t-il, « c’est la seule occasion de laisser place à la jeunesse pour décider de réaliser son rêve ou jamais ».



Il souhaite que le critère de participation soit paritaire pour que le dialogue se passe dans une atmosphère apaisée. Mahamat Saleh Ahmat Ali rappelle que l’UNET constitue 80% de la jeunesse et qu'il ne faut pas la sous-estimer. Pour lui, il y a un agenda caché du ministre de la Jeunesse et du président du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNTJ) qui ont délibérément écarté la représentation des étudiants à ce dialogue.



« Les conséquences de rater ce dialogue seront très fâcheuses », a-t-il mis en garde. Mahamat Saleh Ahmat Ali appelle sa base à rester sereine et à se mobiliser pour des actions de mécontentement.



Il accorde un délai de 48 heures au Comité d'organisation du Dialogue national inclusif (CODNI) pour pouvoir tirer au clair, la présence du bureau national de l’UNET au Dalogue national inclusif, « car les attentes des étudiants sont colossales et seuls les représentants peuvent les exprimer en toute quiétude ».



Par ailleurs, à la suite d'un certain malentendu entre les membres du bureau de l’UNET, la porte-parole dudit bureau, Mme Ella Neloumngaye Djimadoumbaye a apporté une clarification : après plusieurs tentatives de conciliation, les membres du bureau ont décidé de s’unir pour défendre l’intérêt et les causes des étudiants tchadiens.