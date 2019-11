Tchad : l'UNET en tournée dans six villes pour sensibiliser sur le rôle de l'étudiant

Le Bureau national de l'Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) est en mission de sensibilisation dans les universités et instituts de Sarh, Doba, Lai, Moundou, Pala et Bongor depuis le 19 novembre dernier. La mission qui s'étend jusqu'au 2 décembre, est axée sur le thème : « le rôle de l’étudiant en tant que citoyen et acteur de la consolidation de la paix et de l’unité nationale dans le milieu universitaire ».



Cette démarche vise à faire comprendre aux étudiants qu’il sont personnellement impliqués dans la gestion des universités afin qu'ils y prennent soin. Il s'agit ainsi de contribuer à leur bon fonctionnement.



L’UNET a pour mission de sensibiliser les étudiants sur certains comportements qui laissent à désirer, que ce soit dans les bus ou les salles de classe. L'étudiant tchadien ne doit pas constituer un danger public mais être un futur cadre conscient du Tchad.



"L’étudiant tchadien a perdu sa noblesse dans le domaine de la vie en société et du respect des règles de vie en société". Sur ce plan, la mission consiste à faire en sorte que l’étudiant revoit se réforme et porte le flambeau de la paix nationale.



Un accent particulier est mis sur la sensibilisation aux oeuvres universitaires : les bus, la restauration, la faisabilité des point focaux, les équipements sportifs ou encore la santé.