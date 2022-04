Tchad : l'UNET exige des explications après l'arrêt de circulation de bus étudiants

Mahamat Saleh Ahmat Ali a déploré les difficultés de transport que traversent les étudiants pour se rendre au campus en cette période de canicule. Il s'est également penché sur l’implication des étudiants dans le processus du dialogue national inclusif.



Le président de l'UNET informe que d’après ses sources auprès des autorités en charge des œuvres universitaires, les prestataires du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) ont des factures impayées. Ce qui fait que certains bus d'étudiants se retrouvent sans carburant dans certaines universités du Tchad.



Face à cette situation lamentable, le bureau national de l’UNET demande aux responsable du CNOU de prendre leurs responsabilités pour éviter davantage la victimisation des étudiants tchadiens.



Mahamat Saleh Ahmat Ali estime que l’accroissement des difficultés de diverses natures dans les milieux estudiantins ces derniers temps est du au retard dans la nomination d’un responsable à la tête du CNOU après le départ de son directeur nommé à la tête du ministre de l'Enseignement supérieur.



En plus du manque de carburant s’ajoute le souci de maintenance et d'entretien des bus, d’où l’arrêt de certains bus.



Sur la situation des diplômés en instance d’intégration à la fonction publique, le président de l’UNET apporte son soutien à ses aînés et exhorte les plus hautes autorités de transition de trouver un compromis.