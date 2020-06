Tchad : l'UNET lève son mot d'ordre et appelle les étudiants à reprendre les cours

Le Bureau National de l'UNET (syndicat étudiant) a appelé samedi les étudiants à reprendre les cours. Il a informé que suite à son mot d'ordre de suspension des cours dans toutes les universités, instituts et Écoles du Tchad, le gouvernement a répondu favorablement à toutes ses revendications.



Selon le vice-président du bureau national, Djerambete Santos, il s'agit entre autres de la désinfection quotidienne des bus et salles de classe, la distribution des masques et des kits de lavage de mains, la prorogation du délai de transport interurbain, et d'ordonner aux responsables des agences de transports commerciaux de faciliter le déplacement des étudiants vers leurs lieux d'études respectifs.



L'UNET demande à tous les étudiants de "se précipiter pour regagner leurs lieux d'études respectifs avant la date fixée par le gouvernement."



Elle les appelle à "reprendre le chemin des amphithéâtres car le mot d'ordre de la suspension des cours est levé à partir du lundi 29 juin 2020."



Djerambete Santos met en garde le conseiller juridique du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour son "ingérence dans les affaires de l'UNET" en voulant "diviser ses membres."