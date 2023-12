Le président de l'UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, a félicité l'Association H5 Academy pour ses efforts importants en faveur des jeunes en difficulté et an encouragé d'autres associations à suivre son exemple. Mahamat Hassan Moustapha an exprimé sa gratitude et a souligné l'engagement de son association envers les initiatives sociales, en particulier en offrant 15 bourses d'études aux étudiants défavorisés au cours des trois dernières années.