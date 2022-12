Tchad : l'UNFPA encourage l'éducation des jeunes à la vie et à la santé de la reproduction

La formation vise à renforcer les connaissances des jeunes tchadiens sur la santé de la reproduction et la vie sociale en général, et partant, leur permettre d'accomplir leur plein potentiel pour contribuer au développement du Tchad, explique Élise Kakam, représentant de l'UNFPA au Tchad.



L'atelier a permis de vulgariser les défis liés aux mariages précoces, grossesses précoces ou non désirées, à la protection contre le VIH et les violences basées sur le genre. La sensibilisation des jeunes permet de répercuter les enseignements au sein des communautés.



Le secrétaire général du ministère de la la Jeunesse, Djonandi Taitouin, estime que la toxicomanie est l'un des facteurs constituant une véritable entrave à l'épanouissement des populations.