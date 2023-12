Tchad : l'UNFPA et la Maison de la Femme soutiennent les femmes sinistrées de Ndjamena

En partenariat avec la Maison de la Femme, l'UNFPA a lancé une initiative significative ce mercredi 20 décembre 2023, pour soutenir les femmes sinistrées des 1er et 9ème arrondissements de Ndjamena.



Cette action s'inscrit dans le cadre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2023, de l'UNFPA, visant à renforcer les capacités techniques et financières des femmes affectées par les récentes inondations.



Les inondations dévastatrices survenues l'année dernière, le long des fleuves Chari et Logone, ont entraîné d'importantes pertes économiques, notamment la destruction de fonds de commerce pour de nombreuses femmes. En réponse à cette situation critique, l'UNFPA apporte un soutien financier crucial pour aider ces femmes à reprendre ou à lancer des activités génératrices de revenus.



Mme Kanika Laure Agnès, directrice générale adjointe de la Maison de la Femme, a insisté sur l'utilisation judicieuse de ces fonds. Elle a rappelé aux bénéficiaires que l'argent reçu ne devrait pas être dépensé pour des achats festifs, mais plutôt destiné à renforcer ou à créer de nouvelles opportunités économiques.



Dans un souci de sécurité et d'efficacité, l'expert cash transfert de l'UNFPA, Datoloum Kilareou, a annoncé que les fonds seraient transférés électroniquement, via MoovMoney. Par conséquent, chaque bénéficiaire doit posséder une puce MoovAfrica et s'inscrire au service MoovMoney, pour recevoir son aide financière.



Ce programme de soutien arrive à un moment crucial, juste avant les fêtes de fin d'année, offrant un soulagement bien accueilli, et une opportunité de redémarrage économique pour ces femmes durement touchées par les catastrophes naturelles.