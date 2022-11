Tchad : l'UNFPA outille des journalistes sur les stratégies de communication humanitaire

Les Fonds de Nations-Unies pour le développement de la population (UNFPA) organise du 29 novembre au 1er décembre, une session de formation sur les stratégies de communication de cette institution onusienne, à l’intention des professionnels de médias tchadiens.



La cérémonie du début des travaux a eu lieu ce 29 novembre 2022 à N'Djamena.



L’UNFPA a pour mandat d’assurer la santé de la reproduction et toutes les questions liées à la population, le développement du bien-être de la population, sensibiliser sur la problématique de planning familial, mais aussi la lutte contre les violences basées sur le genre et toutes les pratiques néfastes à l’égard des femmes.



« Zéro décès maternel évitable, zéro besoin non couvert en matière de planification familiale, zéro violences basées sur le genre (VBG) sous toutes ses formes, etc. », à l’horizon 2030, sont les résultats attendus par l’UNFPA, a indiqué Kakam Élise, la représentante adjointe de l’UNFPA-Tchad.



En effet, cet atelier d’orientation en communication aux professionnels de médias vise à faire découvrir à ces derniers, la mission, les actions que mènent l’UNFPA-Tchad, solliciter de productions médiatiques sur les questions de la population et enfin, espérer une collaboration avec les professionnels de médias afin de vulgariser ses actions pour l’atteinte des objectifs assignés.



« Nous avons besoin des journalistes spécialisés sur les questions liées à la population », a plaidé Abbas Mahmoud Tahir, président de l’Union des journalistes tchadiens (UJT). L’UNFPA-Tchad continue d’appuyer le gouvernement tchadien afin d’assurer la santé de reproduction néonatale et infantile, et de lutter contre les VBG, a rassuré Mme Kakam Élise.