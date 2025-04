Tchad : l’UNICEF organise un atelier sur le développement local en faveur des enfants à Sarh

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance UNICEF a lancé ce lundi un atelier de formation de trois jours, du 14 au 16 avril 2025, à l’intention des membres du Comité Provincial d’Action (CPA) à Sarh, dans la province du Moyen-Chari.



Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de l’élaboration du Programme Annuel d’Investissement (PAI) 2025, en cohérence avec les Plans de Développement Provinciaux (PDP).



Organisée avec l’appui du gouvernement tchadien, cette session regroupe plus d’une cinquantaine de participants, notamment les chefs de services déconcentrés de l’État, des représentants d’ONGs, d’associations féminines et de jeunesse, ainsi que des leaders de la société civile.



Ensemble, ils plancheront sur des stratégies de planification et de budgétisation sensibles aux droits de l’enfant, tout en mettant l’accent sur le suivi-évaluation des actions de développement local.



Le chef de bureau intérimaire de l’UNICEF, Dr Kebfené Moundine, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’UNICEF et de ses partenaires de renforcer une gouvernance locale plus participative, inclusive et performante. Il a insisté sur l’importance des échanges ouverts et de l’analyse approfondie des priorités annuelles, tout en appelant à un consensus autour du choix des actions à mener.



Pour sa part, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo a salué le soutien constant de l’UNICEF, à travers les différents ministères sectoriels, notamment ceux en charge de la politique sociale, de la protection de l’enfance, de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (WASH), ainsi que de la gestion des urgences et de l’engagement des jeunes.



« Cet atelier représente une étape cruciale pour la mise en œuvre efficace des PDP en 2025, dans une dynamique de développement axée sur les besoins réels des communautés et le respect des droits de l’enfant », a-t-il conclu.