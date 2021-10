TCHAD Tchad : l’UNJCP appelle à la paix et à une transition apaisée

Elle a animé un point de presse relatif à ce sujet, ce mardi 12 octobre 2021 au cours duquel elle a déclaré entreprendre de porter plainte contre les dirigeants de Wakit Tamma.

L’Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique (UNJCP) appelle à la paix et une transition apaisée et entend porter plainte contre les dirigeants de Wakit Tamma. Me Sidick Sougui Lony, président de l’UNJCP a au cours du point de presse, rappelé que, depuis la disparition brusque du maréchal Idriss Deby Itno, les yeux du monde entier sont tournés vers le Tchad.



Grâce au courage et la vaillance de l’armée tchadienne, avec à sa tête le général de corps d’armée, Mahamat Idriss Deby, et le soutien des forces vives de la nation, le Tchad a surpris le monde en faisant asseoir une transition appréciée par les grandes démocraties du monde, la communauté internationale et la majorité de la classe politique et la société civile du Tchad. Pour Me Sidick Sougui Lony, aujourd’hui tous les trois organes de la transition à savoir le CMT, le gouvernement de transition et le CNT, sont une réalité et déjà à pied d’œuvre, pour une conduite apaisée de la transition. Dans le même cadre, l’UNJCP apprécie à sa juste valeur, l’élan amorcé du dialogue national inclusif en cours, qui permet aujourd’hui le retour au bercail de plusieurs exilés, et les politico-militaires.



Depuis quelques mois, un regroupement dénommé Wakit Tama, n’obéissant à aucun régime juridique en vigueur au Tchad et dépourvu de toute personnalité juridique, fait l’actualité en créant le désordre et trouble à l’ordre public dans les villes, selon Me Sidick Sougui Lony. L’UNJCP s’interroge sur la vision réelle d’un tel regroupement dont les structures composantes ont des missions divergentes. « Si leur vision cachée, est de mettre en mal la transition, ils trouveront la jeunesse consciente et responsable sur leur chemin », a averti le président de l’UNJCP.



Par ailleurs, « Wakit Tama est un groupement de vieux, en quête de positionnement et des postes pour assurer leur retraite. Ces vieux, dit-il, profitent de la naïveté des certains jeunes en leur offrant des boissons et stupéfiants pour les pousser aux désordres et leurs nourrir des fausses promesses pour aboutir à leur fin égoïste ». Les manœuvres anti patriotiques et insurrectionnelles de ce regroupement illégal sont aujourd’hui compris de tous. « C’est l’occasion de féliciter Mahamat Nour Ibedou, SG de la CTDDH, François Djékombé, président du parti et Laokei Kourayo Médard, président du parti, qui ont compris tôt et quitté ce navire inapproprié dans notre contexte. Nous demandons également aux autres leaders encore embourbés dans cette caverne de se libérer des manœuvres de club d’amis regroupés au sein de Wakit Tamma » a-t-il soulevé.



Face au début de la rentrée scolaire et académique dans les écoles et universités et pour garantir la paix, la stabilité et la quiétude au Tchad l’UNJCP demande aux autorités compétentes d’interdire strictement les activités de Wakit Tamma qui contribuent aux désordres dans les quartiers et perturbent constamment les familles qui en subissent les conséquences directes des affrontements entre police et manifestants violents.



L’UNJCP informe l’opinion nationale et internationale qu’elle entend dans les jours à venir, porter plainte en constitution de partie civile, contre les dirigeants de Wakit Tamma, pour dommages directs et indirects subies par la population tchadienne, liés à leurs actions illégales. L’UNJCP appelle toute personne victime de l’action anti patriotique de Wakit Tamma de se faire enregistrer au siège de L’UNJCP. Le président de l’UNJCP Me Sidick Sougui Lony rappelle que, la période de la transition est sensible, fragile et plein des enjeux. Par conséquent, il faut prendre les dispositions nécessaires pour ne jamais sombrer dans les chaos, mais plutôt la réussite. Car le Tchad a connu toutes les catégories de guerres et d’instabilités par le passé.





