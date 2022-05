Tchad : l'UNJCP dénonce des comportements irresponsables lors de la manifestation du 14 mai

L'UNJCP, par la voix de son président national Sidick Sougui Lony, désapprouve et rejette ces genres d'actes dans les manifestations ou marches autorisées.



L'Union dénonce les comportements irresponsables de certains individus qui ont servi hier l'État dans les hautes fonctions et utilisent cette tribune pour reconquérir leurs postes ou d'autres postes sans pour autant se soucier des secrets professionnels qui leurs sont liés à vie.



Sidick Sougui Lony demande au gouvernement de faire appliquer sans légèreté les textes qui régissent les hautes fonctions dans l'administration tchadienne et les lois en vigueur contre les récalcitrants.