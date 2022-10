Tchad : l'UNPT "terriblement touché" par l'usage d'armes de guerre contre des civils

L'UNPT, par la voix de son coordinateur Alladoumngar Tedingar, "manifeste son profond désaccord quant à l'usage des armes de guerre par le pouvoir contre des manifestations pacifiques composées en majorité des femmes et des jeunes qui expriment leur ras-le-bol suite à la mascarade du dialogue qui n'est ni national, ni inclusif, moins encore souverain".



Alladoumngar Tedingar déplore la décision du gouvernement de suspendre les activités des partis politiques et organisateurs de la marche.



​Par ailleurs, le parti appelle à la solidarité citoyenne pour faire face aux inondations en collectant des vivres, des vêtements et tout ce qui peut être utile aux populations victimes.