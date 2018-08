Tchad : l’URD dénonce la prolongation des mesures d’austérité

Le bureau exécutif de l’Union pour le Renouveau et la Démocratie (URD) s’est penché sur le dernier rapport d’Amnesty International axé sur l’impact négatif des mesures d’austérité dans les secteurs de la santé et de l’éducation et qui évoque les restrictions drastiques des libertés publiques.



L’URD critique la réplique du gouvernement à Amnesty International qui ressemble fort bien à celle d’un « homme qui s’emploie à cacher le soleil avec la main ».



Selon l’URD, les tchadiens meurent en très grand, à cause du manque des soins de qualité dans le secteur de la santé publique et d’un niveau d’instruction des apprenants ou étudiants souvent approximatif. Le parti dénonce l’interdiction systématique de toutes les manifestations publiques.



L’URD trouve illégale la prolongation des mesures d’austérité censées prendre fin en avril 2018 et invite le gouvernement à revenir à des meilleurs sentiments. Par conséquent, elle lui demande de prendre en compte les critiques constructives afin d’améliorer la gouvernance du pays.