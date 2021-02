Tchad : l’URJPT appelle ses militants à soutenir à l’unanimité le président Idriss Deby

Le secrétaire général de l’Union pour revitaliser la justice et la Parité au Tchad (URJPT), Yahaya Abdoulaye Yahaya, a demandé vendredi à N’Djamena, lors d’un point de presse, "à tous les tchadiens et en particulier les militants des 23 provinces de voter à 100% le Maréchal du Tchad, l’homme de paix et de développement".



Selon lui, le comité central et le bureau exécutif national, réunis le 18 février 2021 au sein du siège du parti, et après d’amples points de vue, décident à l’unanimité de soutenir le candidat du MPS, Idriss Deby Itno, aux élections présidentielles d’avril 2021.



L’URJPT demande à tous les bureaux provinciaux "de se préparer pour les échéances électorales futures en vue de décrocher une victoire écrasante au premier tour".