Tchad : l'URPT annonce un arrêt de travail de 2 jours en raison de la rareté de carburant

L'Union des Radios Privées du Tchad (URPT) dénonce la rareté des carburants dans les stations-services de la ville de N'Djamena. Alors que la population s'interroge sur cette situation, les radios et les organes de presse écrite sont impactés par cette crise, et les radios ont même des difficultés à émettre faute de carburant.



Dans un communiqué de presse daté du 06 Mai 2023, l’URPT a appelé ses radios membres à observer un arrêt de travail de deux jours à partir du lundi 8 mai 2023, tant que le problème de la pénurie de carburant ne sera pas résolu. Une décision qui intervient le jour où le monde célèbre le 30ème anniversaire de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse.



Le président de l’URPT, M. MEKONDO Sony, a exprimé sa stupeur face à cette situation et a appelé les autorités à trouver une solution rapide pour résoudre cette crise qui impacte le fonctionnement de plusieurs secteurs, y compris les médias.