Tchad : l'URT de Siddick Abdelkerim Haggar se désolidarise de Wakit Tamma

"Au regard du contexte socio-politique actuel que traverse notre pays, surtout avec les différents communiqués des organisations de la société civile et les partis politiques annonçant l'organisation d'une marche pacifique le jeudi 20 octobre 2022, le Secrétariat exécutif tient à informer aux militants et militantes que dans le cadre de cette lutte commune, l'URT à eu déjà plusieurs séances de discussions par le passé avec le groupe Wakit Tamma, l'UST, la CLTT, le GRAA, Les Transformateurs ainsi que bien d’autres partis politiques de l’opposition pour une synergie d'action dans le seul but de renforcer nos positions. Malheureusement nos propositions ont été rejetées".

Le parti URT de l'ancien ministre Siddick Abdelkerim Haggar a réagi ce 19 octobre aux appels à manifester jeudi, à travers un communiqué."Nous sommes un parti politique et à ce titre, nous ne pouvons pas nous aligner sur la ligne de conduite fixée soit par Wakit Tamma ou un autre parti politique", réagit le secrétariat exécutif du parti.L'URT "définira dans les jours à venir sa propre ligne de conduite". Néanmoins, "à titre individuel, si un militant aimerait participer à ladite marche, c'est son droit le plus absolu et l'URT ne le retiendra pas", clarifie le parti.