Tchad : l'URT installe son bureau communal du 4ème arrondissement

L'Union pour la Refondation du Tchad (URT) a organisé une cérémonie d'installation du bureau de la section communale du 4ème arrondissement de la ville de Ndjamena, ce 25 janvier 2022. La cérémonie s'est déroulée au terrain Bernard, au quartier Repos, dans la commune du 4ème arrondissement. A



u total, 36 membres sont installés et dont Mahamat Saleh Ibrahim en leur tête, qui assure le secrétariat général communal du 4ème arrondissement. Dans son allocution, la présidente du comité d'organisation, Souad Abdoulaye Yaya, souligne que l'URT est un parti qui a été créé dans le souci de contribuer pleinement au développement socio-économique, et surtout politique du Tchad.



Ses actions sont orientées en droite ligne de la politique économique, sociale, culturelle du Tchad, celle de l'unité, de la cohésion nationale et du vivre ensemble des filles et des fils du pays. Le nouveau secrétaire général communal du 4ème arrondissement, Mahamat Saleh Ibrahim, relève que l'URT est un parti nouveau qui vient avec des projets de société et a besoin des jeunes, citoyens ambitieux pour l'avenir du Tchad.



Selon lui, l'URT est un parti rassembleur et son projet porte sur la réduction significative de l'extrême pauvreté, en vue des stratégies de croissance accélérée pour le développement durable et une justice équitable. Le président national, Siddick Abdelkerim Haggar, félicite et encourage la mobilisation de ses militants et militantes venus au grand rendez-vous d'installation du bureau communal.



Il estime que la commune du 4ème arrondissement donnera un résultat positif dans l'avenir. Selon lui, l'injustice, l'inégalité entre les Tchadiens et la corruption ont mis le Tchad en péril. Et l'objectif de l'URT est de lutter contre ce fléau. « Notre objectif est de mettre en place un système national qui permettra aux citoyens de connaître leurs droits », ajoute-t-il.