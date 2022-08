Tchad : l'UST annonce une assemblée générale demain

La semaine dernière, l’UST a appelé à observer une grève de trois jours à compter du 17 août 2022 sur l’étendue du territoire national avec un service minimum dans les hôpitaux.



L'UST exige du gouvernement que les milliards détournés soient reversés au trésor public et que les fonds retenus des travailleurs pendant la période des 16 mesures soit remboursés.



L'Union appelle à suspendre purement et simplement la retenue de 30% d'impôts des travailleurs du secteur privé et de les aligner au même pourcentage que ces du secteur public. Elle souhaite une augmentation de salaire de 50% à tous les agents des secteurs public et privé pour faire face à la situation sociale.