Tchad : l'UST célèbre le 1er mai dans un climat d'insatisfaction vis-à-vis des autorités

Revenant sur le pacte social, le président de l'UST, Michel Barka, a affirmé qu'il n'a pas été respecté de manière satisfaisante. "Beaucoup de points ne sont pas payés et vous imaginez dans quelle situation se trouvent les personnes de 3ème âge", a-t-il déploré.



En tant que membre fondateur de Wakit Tamma, Barka Michel demande aux militaires de céder le pouvoir aux civils après les 18 mois de transition. "Rien ne peut plus se faire comme par le passé. Le peuple est debout, les travailleurs sont debout", a-t-il prévenu.



Dans leurs doléances, les travailleurs affiliés à l'UST recommandent au gouvernement de respecter strictement les conventions fondamentales de l'OIT ratifiées par le Tchad, accélérer le processus de ratification des conventions ; respecter les textes et lois de la République pour une justice saine et équitable entre tous les tchadiens ; harmoniser et revaloriser les régimes indemnitaires des agents ; cesser immédiatement avec les arrestations des leaders syndicaux et de la société civile en général ; revaloriser les pensions des retraités, bancariser et les payer mensuellement tout en apurant les arriérés et revaloriser les pensions inférieures au SMIG.



Pour sa part, le directeur général de l'administration de l'emploi au ministère de la Fonction publique, Mahmout Moussa, a réitéré les objectifs de promotion de l'emploi et de respect fondamental des droits des travailleurs dans toutes les sphères de la vie professionnelle.