Tchad : l’UST demande la libération de deux de ses membres

Le vice-président de l'Union des Syndicats du Tchad s'est exprimé à travers un communiqué de presse à la suite des arrestations arbitraires des camarades Gounoung Vaima et Koude Mbainaissem dans l'après-midi du 14 mai par les services de renseignements généraux du Tchad.



Préoccupé par leurs conditions de détention, l'Union des Syndicats du Tchad tient à leur garantir une assistance juridique, sanitaire et sécuritaire adéquate et appelle à leur libération immédiate.



De ce fait, par l'intermédiaire de son vice-président, l'Union des Syndicats du Tchad appelle tous ses militants et militantes à une vigilance accrue et à se préparer aux actions éventuelles.