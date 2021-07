TCHAD Tchad : l’UST formule ses doléances

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 7 Juillet 2021



A l'occasion de la fête du travail, célébrée ce dimanche 04 juillet 2021 la fête du en différé suite au deuil national. Un cahier de doléances a été remis au ministre de la Fonction publique et du Travail. Ci-après, le contenu résumé en trente points sur les 77.

1-De respecter strictement les conventions fondamentales de l'organisation Internationale du travail ratifiées par le Tchad, et accélérer le processus de ratification des conventions....

2-De respecter les textes et lois de la République pour une justice saine et équitable entre tous les Tchadiens ;

3-D'octroyer la subvention selon le taux de représentativité des centrales syndicales partant la subvention et autres ré présentations dans les institutions à gestion tripartite comme l'exige l'article 310 de la loi 38 portant code de travail ;

4-D'accélérer le processus de révision de la loi numéro 010/PR/PM/MJ/2006 du 06 mars 2006 portant statut particuliers des greffiers ;

5-D'adopter le statut particulier des agents des ministères du Pétrole, de l'Energie des Mines et Géologie en souffrance depuis 11 ans ;

6-D'harmoniser et valoriser conformément au décret 282, les régimes indemnitaires des agents : du ministère de la Fonction publique ; du ministère des Mines, de l'Energie et du Pétrole ; des agents de l'administration pénitentiaire;

7-De Publier les résultats des élections de délégués du personnel chaque année avec désignation des centrales représentatives conformément au code de travail ;

8-D'accélérer le processus de révision du code de travail ;

9-D'accélérer le processus d'adoption du code de la sécurité sociale des travailleurs ;

10-De rembourser sans condition les indemnités des fonctionnaires imputées injustement par le décret numéro 687/PR/PM/MFB/2016 du 31octobre 2016 créant ainsi des crises sociales dans les foyers des travailleurs ;

11-De garantir la protection des leaders syndicaux conformément aux conventions numéro 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ;

12-De délivrer le passeport diplomatique aux présidents et secrétaire généraux des centrales syndicales et un passeport de service aux membres des bureaux exécutifs ;

13-D'attribuer des terrains aux centrales et leurs syndicats affiliés pour la construction de leur siège ;

14-De faciliter l'instauration de check off ;

15-De lever la censure des activités syndicales dans les médias publics ;

16-De revoir à la hausse l'assistance ou subvention accordée aux centrales en tenant compte de la représentativité ;

17-De mettre fin aux violations répétitives des locaux de la bourse de travail par les forces de l'ordre ;

18-De cesser immédiatement avec les arrestations systématique et arbitraires des leaders syndicaux en particulier et de la société civile en général ;

19-De respecter l'indépendance de la justice et arrêter toute ingérence dans les affaires judiciaires ;

20-De dépolitiser l'administration publique dans toutes ses formes et de redéfinir la mission de l’Agence nationale de la sécurité (ANS) ;

21-De payer régulièrement les salaires et indemnités des agents du secteur public à terme échu ;

22-De garantir et assurer la protection des responsables syndicaux à tous les niveaux et ne pas affecter sous mandat syndical partout où ils se trouvent ;

23-D’intégrer les diplômés sans emploi, notamment les lauréats des écoles professionnelle et universitaire à la fonction publique, revoir la pratique des remplacements numériques conformément à la loi ;

24-De supprimer les agences de déplacement de la main d'œuvre qui exerce illicitement aux dépens de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), seul organe autorisé à placer les travailleurs, notamment emploi service et autres agences de sécurité privée ;

25-De promouvoir l'emploi des jeunes par la création d'emploi, auto-emploi et l'entreprenariat des jeunes ;

26-De garantir les emplois décents aux travailleurs et travailleuses par la mise réelle en chantier du programme National de Travail décent ;

27-De revaloriser les pensions des rétractés, les bancariser et les payer mensuellement tout en appuyant sur les arriérés ; revaloriser les pensions inférieures au SMIG et aligner les retraités à 115 de point d'indice ;

28-De rendre rotative la présidence des conseils d'administration de l’ONAPE, la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), la Caisse nationale des retraites du Tchad (CNRT), comme au FONAP et dans d'autres institutions publiques et parapublique ;

29-D'appliquer le monopole de placement de l'ONAPE comme priorité afin de combattre les placements illicites faits par les cabinets d'embauche (Emploi Service, Case,) ;

30-De mobiliser les ressources hors pétrole en perdition et leur versement au trésor public.





