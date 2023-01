Tchad : l’Unicef et les journalistes points focaux séjournent au Mandoul

Dans le cadre du partenariat, ministère de la Communication, la Maison des Médias du Tchad, l’Union des journalistes tchadiens(UJT) et l’Unicef, une mission médias regroupant 13 journalistes points focaux de l’Unicef se trouve du 23 au 27 janvier 2023 dans la province du Mandoul.



L’objectif de la mission est de permettre aux hommes des médias en général et les points focaux de l’Unicef en particulier, d’avoir une meilleure connaissance sur les différentes interventions de l’Unicef en matière de l’éducation, de la nutrition, de la santé, de la protection, de l’hygiène et assainissement et bien d’autres urgences, mais aussi de donner la possibilité aux journalistes points focaux de produire des contenus en lien avec les interventions de l’Unicef en faveur de l’enfance, dans la ladite localité.



Après la rencontre de civilité et la présentation de l’objectif de la mission au premier magistrat du Mandoul, le général Hissein Dacou, l’équipe du consortium conduite par son chef de mission, le directeur de coopération au ministère de la Communication Kondol Abanda Dieudo, a visité le centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC) de la commune de Koumra, pour échanger avec les membres du club des jeunes vivant avec le VIH et les paires éducateurs de ladite structure.



Dans ce centre l’Unicef en partenariat avec le Fonds mondial appui techniquement et financièrement les activités de prévention du VIH à l’endroit des jeunes de commune de Koumra, via la section CSD/VIH de l’Unicef.



La visite du CLAC de Koumra a permis aux journalistes points focaux, d’assister aux causeries débats sur le VIH d’une part, et les mariages précoces d’autre part, et mieux connaître les activités que mènent les paires éducateurs, ses impacts sur la population mais aussi d'échanger avec les filles membres du club des jeunes vivant avec le VIH.



Des séances de témoignages ont été réalisées avec les filles séropositives pour les écouter sur leur quotidien et l’appui que l’Unicef leurs accordent.