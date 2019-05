Tchad : l'Union des cadres et opérateurs économiques du Ouaddaï condamne les conflits

L'Union nationale des cadres et opérateurs économiques​ pour le développement socioéconomique et culturel du Ouaddaï géographique a exprimé ce jeudi son immense douleur suite au conflit entre les agriculteurs et les éleveurs dans les provinces du Sila et du Ouaddaï, le vendredi 17 et le lundi 20 mai dernier.



Le président national de l'association, Maître Ati Abdoulaye Ati Mahamat, lance un appel au calme, à l’apaisement, au dialogue constructif et au respect mutuel.



"Aucun tchadien n'a le droit de se réjouir de voir des tchadiens s’entretuer. Il n’y a aucune victoire des tchadiens sur des tchadiens. C’est le Tchad qui pleure, gémit et souffre de voir ses enfants fouler leur belle fraternité au pied", a-t-il déclaré.



D'après lui, "les tchadiens ne devraient jamais perdre de vue la tranquillité de chacun, l’épanouissement individuel et collectif qui ne sont garantie que par la paix".



L'association souhaite à tous les blessés "un prompt rétablissement et exprime aux parents de ceux qui ont trouvé la mort, ses condoléances les plus attristées."



Elle demande au Gouvernement la "remise sans délais les auteurs et complices de ces crimes odieux à la justice, et l’ouverture d’une enquête judiciaire pour mettre la lumière sur ces faits tragiques."



Le bilan provisoire pour le deux provinces est d’environ 46 morts dont 24 dans la province du Sila et 22 morts dans celle du Ouaddaï. Une cinquantaine de blessés sont dénombrés dont une dizaine de cas graves, tandis que trois villages ont été incendiés.