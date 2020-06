Tchad : l'Union des étudiants lance une campagne de sensibilisation contre la Covid-19

"Dans le souci de contribuer, en tant que jeunes d'une part et étudiants d'autre part, à la sensibilisation, nous avons initié ce projet", a ajouté Aziber Mallaoua.



Durant trois jours, la caravane estudiantine mènera des activités de sensibilisation afin d'inciter au respect des mesures barrières, et distribuera des masques à la population dans la ville de N'Djamena.



Le projet est soutenu par le directeur général du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) et l'Université de N'Djamena.