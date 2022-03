Tchad : l'Union des institutions pour le soutien de la langue arabe en tournée au Sud

L'Union des institutions pour le soutien de la langue arabe au Tchad est en tournée de sensibilisation dans le sud du pays. Après les provinces du Moyen Chari, le Mandoul et les deux Logones, la délégation, avec à sa tête le docteur Hassaballah Mahdi Fadla, président de ladite organisation, séjourne dans la Tandjilé ce 15 mars 2022.



Le mobile du déplacement est de livrer le message du renforcement de l'esprit patriotique et la cohabitation pacifique.



La tournée de sensibilisation a eu lieu en présence du sous-préfet de Kelo rural, Moussa Togoi Maide, représentant le préfet, le secrétaire général de la commune, différents leaders religieux de la ville, les enseignants arabophones et les élèves des différents établissements scolaires arabe de la ville de Kelo.