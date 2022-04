Tchad : l'Union des jeunes avocats valide son plan d'action

Selon les textes statutaires de l’UJAT, le bureau exécutif élabore un plan d’action pour sa mandature et il le soumet à l’assemblée générale qui est souveraine ; en vue des amendements pour son approbation. C'est l’objectif de cette assemblée générale, a notifié le président de l’UJAT, Me Frédéric Nanadjingué.



La validation de ce plan d’action permettra au bureau exécutif de mettre en exergue les actions contenues dans la feuille de route, a expliqué le président de l’UJAT.



Me Frédéric de préciser qu’« il y a eu des amendements, mais de fond en comble la feuille de route est validée » par les membres de l’UJAT.



Cette assemblée générale a vu la présence massive des jeunes avocats qui témoignent de leur volonté de voir cette structure rayonné comme le cas dans d’autres pays, a conclu Me Frédéric Nanadjingué.