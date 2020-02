Tchad : l'Université Adam Barka prépare son conseil d'administration

En prélude à la tenu du conseil d'administration de l'Université Adam Barka d'Abéché, un conseil des études et de la vie universitaire a eu lieu mercredi dans la salle multimédia de l'Université. C'est le président de l'UNABA, Pr. Mahamat Ali Seid, qui a présidé la rencontre.



Le président de l'UNABA a mis l'accent sur l'examen et l'adoption du procès verbal du conseil, du rapport d'activité au titre de l'année 2018-2019 et du plan d'action et de projet du budget pour l'exercice 2020 qui est soumis et équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 916.327.294 millions FCFA.



L'ordre du jour du 17ème conseil d'administration est axé sur l'approbation de l'avant projet de budget de l'Université, avant son examen et adoption au conseil d'administration.



Les subventions ordinaires et les recettes propres de l'Université représentent 32,01% du budget global contre 22,73% en 2019 et 20,08% en 2018.



Le président de l'UNABA a demandé aux différents chefs de département de présenter les manques de moyen afin de les prendre en considération dans le budget annuel.



Pr. Mahamat Ali Seid a clarifié les libellés et les prévisions de l'exercice 2020, avant de répondre à quelques questions.



Le cycle de master sera amélioré en ressources humaines à terme, a précisé le président de l'UNABA.



Les doléances des étudiantes présentées par leurs représentants seront prise en compte pour le bien-être de l'Université.