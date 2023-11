Tchad : l’Université Emi Koussi attribue 726 bourses aux étudiants pour l’année 2023-2024

Au cours, d'une cérémonie tenue le jeudi 23 novembre 2023 sur le campus de Gassi à N’Djamena l'Université Emi Koussi a célébré la remise de bourses à sept cent vingt-six (726) étudiants pour l'année académique 2023-2024.



Avec cet événement, l’institution a accordé un total de 1522 bourses sur trois ans.



Le président du Conseil d'administration, Dr Allah-Ridy Koné, a exprimé sa reconnaissance envers les commissions d'attribution pour leur sélection rigoureuse, et a remercié les parents pour leur confiance. Il a souligné l'engagement de l'Université Emi Koussi, à contribuer à l'essor économique du Tchad, surtout dans le contexte actuel de refondation du pays, en formant une main-d'œuvre qualifiée et bien préparée.



Le président de l’université, Dr Evarist N’Garlem Toldé, a mis en avant la bourse comme un tremplin pour concrétiser les rêves des étudiants, et a rappelé l'atmosphère propice à l'étude et à la recherche que l'UNEK offre.



Il a également mis en lumière la place de l'université en tant qu'institution majeure qui accompagne l'État dans l'éducation et la recherche, et qui, après 12 ans, est devenue un lieu de rencontre pour les Tchadiens et les Africains de divers pays.



La remise de 726 bourses cette année témoigne de la mission de l'université au service de la nation, et de la confiance que lui accordent de nombreux Tchadiens.