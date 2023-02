Tchad : l'Université Emi Koussi s'engage à améliorer l'employabilité de ses étudiants

Le président du conseil d'administration de l'UNEK, Dr. Allah-Ridy Koné, a également pris la parole pour s'exprimer sur l'amélioration du système de fonctionnement de son institution. Il a souligné l'opportunité que l'État a donnée à l'UNEK de l'accompagner dans le système éducatif et a affirmé qu'il n'était pas question de le décevoir. Il a également évoqué les difficultés liées au faible pourcentage de diplômés dans les domaines tels que l'ingénierie, l'agriculture, la santé et les sciences. Dr. Allah-Ridy Koné s'est donné pour objectif d'améliorer le lien avec les employeurs afin de favoriser une plus grande pertinence de formation et une solide collaboration internationale. "D'ores et déjà, nous entretenons de très bonnes relations avec notre ministère de tutelle et ses institutions, ainsi qu'avec les universités d'Afrique subsaharienne et du Maghreb", a-t-il déclaré.



Le personnel de l'UNEK a présenté ses vœux au président du conseil d'administration de l'université avant de clôturer la cérémonie par une photo de famille. Cette journée était l'occasion pour l'UNEK de réaffirmer son engagement envers l'amélioration de l'enseignement supérieur au Tchad et la promotion de l'employabilité de ses étudiants.