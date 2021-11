Tchad : l’Université Polytechnique de Mongo reçoit la visite du gouverneur

Pour cette visite, le gouverneur du Guera, Sougour Mahamat Galma a été accompagné d'une forte délégation constituée des responsables administratifs, éducatifs et plusieurs enseignants. Il a rencontré les chefs des différents départements et scolarité ainsi que les enseignants.

Cette visite fait suite à sa sortie entamée le 24 novembre, visant à constater les difficultés auxquelles l'institution est confrontée. L'objectif est de toucher au peigne fin, les problèmes que rencontre l'Université Polytechnique de Mongo (UPM) ? afin de trouver les solutions aux difficultés rencontrées.



L’UPM a été créée par la loi 11/PR/2002 du 02 septembre 2002, sur initiative du ministère de l'Enseignement supérieur. Elle fonctionne sous le régime d'établissement public à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Elle est dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études.



Les services sont entre autres : les affaires académiques, de la coopération internationale ; la coopération et les relations publiques ; les affaires administratives et de la scolarité ; la bibliothèque et la comptabilité. Concernant les départements, il y a le département de génie industriel et maintenance ; le département de génie géologique ; le département de génie mécanique, de génie civil, math info etc. Président de l'université, le Pr Abakar Mahamat Tahir a détaillé les facultés fonctionnelles de l'université.



Pour lui, le département technique de l'ingénieur comprend 12 laboratoires. Au total 60 enseignants interviennent à l'université parmi lesquels il existe 6 personnel d'appui, 2 maîtres de conférences et 8 assistants. Rencontrant le personnel de cette institution, le gouverneur de la province du Guéra, Sougour Mahamat Galma a prodigué des conseils et a fait savoir qu'il est disposé à les soutenir par la voix du gouvernement. « Avec la politique actuelle, nous devons tous s'entendre afin que le pays puisse se redresser », a t-il déclaré.