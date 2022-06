Tchad : l’Université de Doba réceptionne du matériel archéologique

Le département d’histoire de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH) de l’Université de Doba vient de bénéficier de matériel archéologique. C’est une donation de la coopération française qui s’élève à hauteur de 3.887.471 FCFA.



La cérémonie de réception de ces outils de travail a lieu au laboratoire archéologique de ladite université. Occasion pour le président de l’Université de Doba, Pr. Mbainaïbeye Jérôme de remercier les donateurs et demander au doyen de la FLASH d’en faire bon usage pour le bonheur des étudiants.



Le doyen de la faculté, Pr. Nankara Clison, par ailleurs archéologue de renom au Tchad, a indiqué que ces outils permettront non seulement aux étudiants de faire des travaux de terrain mais également de jauger le travail au laboratoire de l’université.