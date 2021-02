Tchad : l’Université de Moundou a des nouvelles offres de formation

L’Université de Moundou offre désormais la formation en cycle de master et doctorat en gestion, droit, science de l’éducation et sciences des technologies. C’est suite à un accord de coopération signé avec ICT University des Etats-Unis dont le 1er avenant loge le programme au sein du campus de l’UDM avec un dispositif de formation en présentiel ou à distance.



Cela fait suite à un accord interuniversitaire signé le 15 février 2021 entre l’Université des technologies de l’information et de la communication ITC University des Etats-Unis et l’Université de Moundou UDM. Pour éclairer le public sur cet accord, le président de l'université de Moundou Pr Jean-Claude Doumnang a fait une communication ce vendredi à l'université.



Détails à suivre.