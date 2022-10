Tchad : l’Université de Moundou et l'UNHCR renouvellent leur partenariat en faveur des étudiants réfugiés

L’Université de Moundou (UDM) et le bureau du Haut-commissariat des réfugiés (UNHCR) du Tchad ont renouvelé leur mémorandum d’entente afin de faciliter l’inscription des étudiants réfugiés aux différentes offres de formation à l'UDM.



La signature a eu lieu ce 5 octobre 2022 à l’université de Moundou entre le président de ladite institution, Doumnang Jean-Claude et la représentante de L’UNHCR, bureau du Tchad.



Le but de ce mémorandum d’entente est de définir le cadre de collaboration entre les parties pour soutenir et faciliter l’accès des réfugiés à l’enseignement supérieur, notamment à travers les inscriptions et le suivi des cours à l’UDM dans les mêmes conditions que celles réservées aux étudiants tchadiens.