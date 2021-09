Le directeur de la scolarité et des examens de l'Université de N'Djamena, Amir Moungache, a fait un communiqué ce 6 Septembre 2021 pour informer les étudiants retardataires de niveau licence 1 (redoublants), licence 2 et 3 ainsi que ceux de la Faculté des sciences de la santé humaine (Médecine et Pharmacie), qu'un délai ultime est accordé pour leur réinscription, allant du mardi 7 au lundi 20 Septembre.