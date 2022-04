Tchad : l'Université de N'djamena, 50 ans au service de la société

Le président de l'Université de N'djamena, Pr. Mahamat Saleh Daoussa Haggar, a détaillé ce 29 avril le programme marquant les festivités du cinquantenaire de l'établissement d'enseignement supérieur.



Les festivités se dérouleront du 4 au 9 mai 2022 à la faculté des sciences de la santé humaine, sous le thème : "de l'université du Tchad à l'Université de N'djamena : cinquante ans au service de la société".



L'événement se déroulera en six jours et s'attellera à offrir à la communauté universitaire un excellent cadre d'échange, de partage et de compétition à travers des manifestations tant scientifiques, sportives que culturelles.