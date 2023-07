TCHAD Tchad : l’Université de Sarh a un nouveau président

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 26 Juillet 2023



Il s’agit du Professeur Ngarkodjé Ngarasta qui remplace à ce poste, le Professeur Ndoutorlengar Médard.

Cette cérémonie de passation de service s’est déroulée ce 26 juillet 2023, dans l’amphithéâtre Ngardeta Moyengar de l’Université de Sarh, en présence de la secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme Baïra Assane et de plusieurs autres invités.



Après avoir passé trois ans et sept mois à la tête de l’Université de Sarh, le président sortant, le Pr Ndoutorlengar Médard a précisé dans son discours bilan, que dès sa prise de service en 2019, l’Université de Sarh a enregistré plusieurs impayés.



Par ailleurs, il y a eu, entre autres, 20 mois d’arrières de carburant des responsables administratifs, 6 ans d’impayés de frais d’heures supplémentaires des enseignants permanents, soit de 2013 jusqu’en 2019, 6 ans d’impayés de frais de missions et de vacation, 6 ans d’impayés de frais des jurys des examens et les impayés des fournitures et services des commerçants qui s’élevaient à plus 120 millions de FCFA.



De tout ce qui précède, le Pr Ndoutorlengar Médard a souligné qu’avec son équipe, ils ont su gérer certains problèmes et ont mis en marche des nouvelles filières et un Master de géographie à deux variantes (Master géographie, d’aménagement et de développement).



Pour terminer, il a ajouté que l’Université de Sarh a eu aussi l’occasion de signer plusieurs partenariats avec des ONG et d’autres universités du pays, et celles de l’étranger, dans l’optique de mutualiser les compétences. « Pour éponger ses dettes, fonctionner et commencer une année nouvelle sur de nouvelles bases, l’Université de Sarh a besoin d’au moins un milliard », a conclu le Pr Ndoutorlengar Médard.



Installant le nouveau président de l’Université de Sarh dans ces fonctions, la secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et de l’Innovation, Mme Baïra Assane a félicité le Pr Ndoutorlengar Médard, pour son engagement, son courage, son abnégation et son sens de responsabilité qui lui ont permis de réaliser des éclatantes réalisations pour le progrès de cette Institution.



Par la même occasion, Mme Baïra Assane a exhorté le président entrant, le Pr Ngarkodjé Ngarasta, à apporter son énergie et son savoir-faire afin de relever les défis auxquels l’Institution fait face. Notamment : le strict respect du calendrier académique, le respect rigoureux des textes et des attributions de chaque responsable, la promotion de l’assurance-qualité, la gestion rigoureuse des grèves, le suivi efficace de l’exécution du budget et de la transmission des informations à la hiérarchie chaque semestre, pour ne citer que cela.



Pour sa part, le nouveau président de l’Université de Sarh, le Pr Ngarkodjé Ngarasta se dit conscient des tâches qui l’attendent : « Je m’engage à servir le pays et l’Université de Sarh dans la loyauté, l’humilité, l’exigence et la redevabilité », a-t-il indiqué.



Pour finir, le Pr Ngarkodjé Ngarasta invite tous ses collaborateurs, les étudiants, à se joindre à lui, de la manière la plus franche et la plus sincère pour développer et mettre en œuvre les stratégies et des actions nécessaires pour poursuivre les nobles missions assignées par l’Enseignement supérieur et surtout, relever les nombreux défis de l’Université de Sarh.



Il faut noter qu’au cours de cette cérémonie, le directeur général de l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement Technique de Sarh, ENSET, le Pr Djimako Bongo a été maintenu à son poste.





