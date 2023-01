Tchad : l'Université des Sciences et de Technologies d'Ati lance la rentrée solennelle 2022-2023

Dans son discours de la rentrée universitaire, le président de l'USTA, le professeur Djangrang Man-Na, a souligné que le plaisir d'enseigner et de travailler à l'université n'est pas garanti, et que chacun doit faire l'effort de rendre plus agréable, plus inspirante et stimulante sa propre expérience ainsi que celle de ses collègues. Il a invité les enseignants à réfléchir sur le thème de "prôner l'excellence et le vivre ensemble à l'université" et à le mettre en contexte avec ce que l'USTA a vécu l'année dernière.



Le Maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a rappelé que l'USTA est un lieu de brassage et d'échange entre les futurs cadres du pays. Il a également invité les parents à jouer un rôle dans le développement.



La cérémonie a été marquée par une visite guidée des locaux de l'Université des Sciences et de Technologies d'Ati (USTA). Les participants ont pu découvrir les différents services de l'établissement et les conditions d'études des étudiants.