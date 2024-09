Tchad : l’abandon du foyer par les hommes, un triste constat

À N'Djamena, certaines femmes se retrouvent à la tête de leur foyer, après le départ sans retour de leurs conjoints, souvent pour des raisons liées à l'incapacité financière des hommes à subvenir aux besoins de leur famille.



Ce fléau des pères démissionnaires est particulièrement observé dans les ménages les plus vulnérables. En perdant leur statut de « chef de famille », notamment en raison du chômage, de la perte d'emploi ou du manque de moyens, certains hommes préfèrent s'enfuir, laissant les femmes dans une situation intenable.



Face à ce changement inattendu, les femmes en souffrent. Certaines se lancent dans des activités génératrices de revenus, pour subvenir aux besoins de leur famille, tandis que d'autres, dans des cas plus extrêmes, se tournent vers la prostitution pour nourrir leurs enfants. Cette situation nécessite une réflexion approfondie.



Bien que certains insinuent que ce phénomène des pères démissionnaires est lié aux comportements de leurs conjointes, la réalité est bien souvent liée à la pauvreté. Beaucoup de jeunes couples s'unissent sans une vision claire de la gestion du foyer, sans planification financière, ni réflexion sur le nombre d'enfants souhaité.



Cela pose de réels problèmes lorsque surviennent des difficultés financières. Ce phénomène n'est pas limité aux zones urbaines. Dans les zones rurales également, de nombreux hommes abandonnent leurs foyers, pour chercher un emploi décent en ville.



Toutefois, selon une enquête, ce phénomène ne peut être comparé à ce qui se passait autrefois, où les hommes quittaient leurs foyers en confiant leurs familles à des proches dignes de confiance avant de partir.



Aujourd'hui, face à la conjoncture socioéconomique et au fardeau de la prise en charge d'une famille élargie dans un contexte de solidarité déclinante, de nombreux hommes ne parviennent plus à assumer leur rôle de pourvoyeur. Ils préfèrent abandonner leurs foyers.



C'est un constat bien triste. Pour résister aux aléas de la vie, chaque homme devrait envisager de créer une opportunité d'emploi pour sa femme, afin de partager les responsabilités financières du foyer. Comme le dit l'adage : « Une seule main ne suffit pas. » Les hommes doivent se préparer à affronter les défis de la vie, plutôt que de créer une famille et de disparaître ensuite.