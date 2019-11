Tchad : l'abattoir moderne de Moundou pourra produire 20.000 tonnes de viande par an

Les travaux de construction de l'abattoir moderne de Moundou sont exécutés à 89%. Les équipements devant servir au bon fonctionnement du complexe industriel sont installés à 90%.



Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet et le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré, ont visité vendredi le complexe industriel.



L’abattoir sera livré clé en main soit d’ici la fin de l’année 2019 ou au début de l’année 2020. Il aura une capacité de production de 20.000 tonnes par an et permettra de traiter de 400 à 500 bovins et 600 à 800 caprins par jour.



L’abattoir du Logone dispose entre autres, de plusieurs unités notamment celles, de stockage et réfrigération, de traitement des sous-produits, d’une station d’épuration des eaux usées, etc. C’est une société argentine, spécialisée dans la construction des abattoirs qui est en charge de l’exécution des travaux.