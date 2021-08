Tchad : l'accès à l'eau potable préoccupe la population de Goz Beida

Le manque d'eau potable préoccupe la population de Goz Beida. Dans la ville, le château d'eau ne fonctionne plus depuis le mois de mai.



Des citoyens du chef-lieu de la province de Sila expriment leur colère. "Nous sommes des citoyens tchadiens. Il faut que les autorités améliorent notre situation. On a constaté que le générateur du château ne fonctionne plus", explique un père de famille.



La population lance un appel au gouvernement, aux personnes de bonne volonté, aux élites de la province et aux opérateurs économiques. De leur côté, le ministère de l'Hydraulique et la Société tchadienne des eaux (STE) multiplient les efforts pour renforcer la couverture en eau sur l'ensemble du territoire national.



Des habitants expliquent que la population a augmenté avec l'afflux des réfugiés soudanais. L'unique château d'eau ne suffit plus. Face à la situation, le HCR a mis à contribution des réservoirs d'eau.



Une autre préoccupation : en saison des pluies, les vendeurs d'eau augmentent les prix. Ce qui accroit la difficulté pour la population.



Informé de la situation lors de ses déplacements dans la province, le défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby avait promis que des solutions seraient apportées.



Depuis l'arrêt du fonctionnement du château, la population consomme l'eau des puits et mares. Dans les villages, les habitants et les animaux partagent généralement les mêmes sources d'eau, tandis que les femmes ravitaillent les foyers en transportant des bidons d'eau à dos d'âne ou sur la tête.