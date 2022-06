TCHAD Tchad : l'accès à l'eau potable reste un combat à gagner par les États africains

Alwihda Info | Par Abakar Adoum N'gaye - 13 Juin 2022



L'Association Africaine de l'Eau (AAE) a ouvert SA 89ème session du Conseil scientifique et technique sur l'eau ce 13 juin 2022 à N’djamena.

Parrainée par la Société tchadienne des eaux (STE), elle aussi membre, la 89ème session du Conseil scientifique et technique de l'AEE est placée sous le thème : "les défis environnementaux et changements climatiques : quelle gestion des ressources en eau et de l'assainissement pour un accès universel aux services ?"



Le directeur exécutif de l'AAE, Dr. Sylvain Usher a rappelé que la question du changement climatique a mis dans la souffrance toute la planète entière. "En Afrique, environ 300 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Dans le monde rural, les femmes consacrent 2 à 4 heures à la recherche de l'eau", déplore Dr Sylvain.



"Nous devons agir et nous avons le pouvoir de changer la donne. Nous avons le devoir de respecter et sauver notre biodiversité, pour que ceux qui viennent après nous trouvent une vie saine", martèle-t-il.



Le directeur exécutif de l'AAE estime par ailleurs que le continent africain regorge des ressources abondantes en eau. Il faut des actions courageuses à travers les institutions sous-régionales via des rencontres productives, plus la technicité et l'innovation pour mettre fin à la crise de l'eau sur le continent africain, relève-t-il.



Quand à la directrice de la STE, Koubra Hisseine Itno, par ailleurs présidente du comité d'organisation de ladite session, elle explique que le thème choisi décrit toutes les réalités dans nos contrées. Et de poursuivre que "le Tchad subit de plein fouet les affres des changements climatiques. L'assèchement drastique des eaux du Lac Tchad en est une parfaite illustration".



"Il apparait clairement que des efforts sont attendus de nos États et opérateurs en termes d'infrastructures et de qualité de service", ajoute la directrice. Elle formule le souhait que ces assises débouchent véritablement sur des perspectives et résolutions satisfaisantes au bénéfice de la population.



"C'est un thème qui interpelle au plus haut niveau, car non seulement il est d'actualité mais les questions environnementales sont de nos jours une question de vie et de mort", c'est avec ces mots que le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, représentant le premier ministre, a lancé la 89ème session de l'AEE.



Le ministre souligne que malgré des efforts considérables consentis par le Tchad et ses partenaires, beaucoup restent à faire dans le domaine de l'eau. Le ministre a par ailleurs décrit la situation de l'assainissement avec un taux d'accès de moins de 20%, ce qui est d'autant plus préoccupant et nécessite particulièrement des réponses urgentes ainsi que d'importants investissements.



"Mon département a pris la mesure de la situation et travaille d'arrache-pied pour y apporter les solutions adéquates", rassure le chef du département de l'eau.



"Je suis persuadé que ces trois jours de travaux vous permettront de discuter des aspects scientifiques et techniques importants pour permettre à nos pays africains de disposer des données fiables pour le secteur de l'eau et de l'assainissement", conclut le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale.



La 89ème session se déroule du 13 au 16 juin.





