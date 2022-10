Tchad : l'accès aux droits fonciers et domaniaux, une préoccupation au Batha

L'atelier, placé sur le thème de "l'accès sécurisé des femmes, jeunes, minorités et migrants à la terre", est organisé par le consortium ONG ODIL/ACAT-T/ATAHS et CONDIRECT dans le cadre du projet de renforcement des capacités des organisations locales à la prévention des conflits fonciers et en promotion des droits de tous à l'accès à la terre.



Il est adressé aux autorités locales et traditionnelles, leaders religieux et associatifs et aux services déconcentrés. Le projet est financé par l'Union européenne.



Pour le chef de mission Benodji Absouloum, cet atelier de plaidoyer est une opportunité d'examiner profondément les causes des conflits et de proposer des solutions aux autorités compétentes.



En ouvrant officiellement cet atelier de plaidoyer, le secrétaire général de la province, Abdelaziz Maï Mahamat, a saisi l’occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers du consortium qui accompagnent les organisations de la société civile tchadienne dans ce genre d'actions.



Abdelaziz Maï Mahamat a demandé aux participants de plaider véritablement auprès des autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses sur l'accès de tous à la terre et le respect du droit foncier.