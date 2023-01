Tchad : l'accident mortel d'Oum Hadjer interpelle les pouvoirs publics

Le président national du Parti socialiste sans frontières, Yaya Dillo Djerou, a exprimé son soutien aux familles des victimes de l'accident de circulation survenu la nuit dernière près de la ville d'Oum Hadjer.



Dans un communiqué de presse, Djerou a déclaré : « Je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées des victimes. Que Dieu le Tout Puissant leur pardonne et les accueille dans son vaste paradis. Je souhaite aux personnes blessées un prompt rétablissement ».



Il a également appelé les pouvoirs publics à revoir leurs politiques de sécurité routière. « Cet accident interpelle les pouvoirs publics de revoir leurs politiques de sécurité et de sûreté routières, ainsi que le respect et l’application de ces politiques, si elles existent réellement », a-t-il déclaré.



Par ailleurs, il a souhaité que de nouvelles règles de sécurité routière soient imposées aux agences de voyage, notamment la circulation à certaines heures de la nuit et la qualification des conducteurs.



« Il faut imposer aux agences de voyage de nouvelles règles de sécurité routière, notamment la circulation à certaines heures de la nuit et les qualifications de leurs conducteurs, en vue de préserver la vie des voyageurs », va-t-il dire. Cette tragédie rappelle l'importance de la sécurité routière et souligne la nécessité d'une action immédiate, pour éviter de telles tragédies à l'avenir.



Le Parti socialiste sans frontières appelle à une collaboration entre les pouvoirs publics, les agences de voyage et les citoyens, pour améliorer la sécurité routière et protéger les vies humaines.