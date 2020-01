Tchad : l'accord entre le Gouvernement et les syndicats salué

Le protocole d'accord signé jeudi entre le Gouvernement et les organisations syndicales a été salué par les différentes parties, la société civile et des partis politiques. Dans l'optique d'une paix sociale durable, le Haut comité technique tripartie mettra en place une équipe afin de préparer un pacte social durable, dans un délai n'excédant pas 45 jours.



Le ministre secrétaire générale adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha, a estimé qu'à travers cet accord, "le chef de l'Etat veut engager les responsables syndicaux et l'ensemble des agents de l'Etat sur l'obligation citoyenne de consolider la paix sociale pour mieux optimiser les rendements et assurer l'efficacité des écoles, hôpitaux et divers services publics, de privilégier le dialogue et éviter à tout prix les grèves qui retardent le progrès économique."



Selon lui, "la signature de l'accord n'est pas une fin en soi. Des dispositions seront prises dans les meilleurs délais pour la conclusion d'un pacte social. Cet accord, s'il est un aboutissement, est avant tout un point de départ. (...) Cet accord nous engage non seulement dans la mise en oeuvre de ces dispositions mais nous motive à poursuivre et maintenir le dialogue."



La Confédération libre des travailleurs du Tchad s'est félicitée de l'esprit de dialogue qui a prévalu dans les négociations avec en toile de fond l'impérative paix sociale.



Le Mouvement patriotique du salut a déclaré jeudi qu'il encourage le Gouvernement et les organisations syndicales à conclure au plus vite le pacte social afin de permettre au Tchad de créer des conditions propices à son développement.



Pour sa part, le président de l'Action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat Elmahdi Abdramane, a exprimé "sa satisfaction face à un tel dénouement". Il s'est félicité de l'implication personnelle du chef de l'Etat.



"C'est le peuple tchadien qui en sort gagnant", a déclaré l'association citoyenne Firihna pour la paix et le développement. Elle a appelé à maintenir le dialogue.