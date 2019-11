Tchad : l'accord pour un retour au calme à Miski salué

Le président de l'association pour la paix et la médiation au Sahara (APMS), Soumaine Mahamat Bougar a fait part de toute sa préoccupation sur la situation qui a prévalu ces derniers temps à Miski, dans l’extrême Nord du Tchad.



Il se réjouit de la médiation en faveur de la paix entreprise par les chefs traditionnels qui a permis d’aboutir à un accord préliminaire de cessation des hostilités et de levée du blocus, signé entre le comité d'autodéfense et les autorités tchadiennes.



Selon lui, cet accord préliminaire de cessation des hostilités a enclenché une négociation entre les deux parties.



Il exhorte très vivement à ne ménager aucun effort pour parvenir un accord de paix définitif, et à le respecter pour une paix durable, condition sine qua non de tout développement.