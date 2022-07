Tchad : l’administration se renforce en légistique et en rédaction administrative

Le haut comité chargé d'élaborer des guides en légistique et rédaction administrative, organise un atelier de validation des projets de guides de rédaction administrative et de charte graphique de l'Etat, ce 20 juillet 2022.



L'objectif de ces projets, est de doter l'administration publique tchadienne d'un document de référence en matière de légistique, pouvant uniformiser les pratiques dans l'ensemble des services publics, dans la conception, l'élaboration, la rédaction et la mise en vigueur des textes normatifs.



Selon Haliki Choua Mahamat, secrétaire général du gouvernement, le processus de mise en place des guides de légistique et de rédaction administrative, vise à apporter les réponses appropriées à des insuffisances, des manquements et des irrégularités constatées çà et là, dans les textes normatifs et documents administratifs.



Ce processus est par ailleurs conduit avec dextérité, et de manière volontariste, sous la responsabilité du secrétaire général du gouvernement.