Tchad : l'administration se renforce sur les techniques de traitement comptable et de décaissement des bailleurs

La formation de renforcement des capacités sur les techniques de traitement comptable et de décaissement des bailleurs de fonds a pris fin vendredi à Bakara. Durant cinq jours, les participants ont bénéficié d'une riche formation.



Le directeur général adjoint de la coopération au développement du ministère de l'Économie, Saleh Hassaballah Waria, souligne que les participants ont passé en revue toutes les techniques de traitement comptable et de décaissement des bailleurs de fonds.



"Vous avez également engagé des débats constructifs mettant en évidence vos expériences avérées, en partageant vos lacunes et les meilleures pratiques. Cela nous permettra d'améliorer le taux de décaissement des projets et programmes sous financement extérieur dans les jours qui suivent", indique-t-il.



Selon Saleh Hassaballah Waria, "cette formation de renforcement des capacités est un exercice qui a tout son sens et qui figure en bonne place dans nos agendas d'activités".