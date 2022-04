TCHAD

Tchad : "l'administration territoriale ne correspond pas à celle d'un État moderne", Abdraman Djasnabaille

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Avril 2022

VIDÉO. Comment endiguer les conflits intercommunautaires au Tchad ? L'ancien ministre Abdraman Djasnabaille, est au micro d'Alwihda Info. "Il faut des solutions radicales, notamment par rapport à l'administration qui ne correspond pas à celle d'un État moderne. Ceux qui gèrent le territoire à l'intérieur ne sont pas compétents pour le faire, et donc eux-mêmes créent les problèmes. Il y a un certain nombre d'hommes armés qui sont devenus eux-mêmes des hommes d'affaires. Sur le terrain de l'élevage, ils distribuent des armes", affirme Abdraman Djasnabaille, ex-ministre et homme politique.