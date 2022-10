Tchad : l'aéroport international d'Amdjarass bientôt opérationnel

Le chef-d'œuvre en question est le résultat d'un travail sans répit. En effet, les travaux de l'aéroport international d'Amdjarass sont quasiment en finition.



C’est la raison pour laquelle, le gouverneur de l'Ennedi-Est, Issakha Maloua Djamous, accompagné de ses proches collaborateurs et une délégation du ministère de l'Aviation civile, a effectué une visite d'inspection du chantier, afin de constater les efforts consentis par l'entreprise en charge des travaux.



La visite guidée au sein de l'aéroport a permis au gouverneur et sa suite, de faire l'état de lieux. Le directeur général des infrastructures aéronautiques et météorologiques du ministère de l'Avion civile, Ismaël Hassaballah, indique que « la qualité et le niveau des travaux sont au top ».



Le représentant du chef de l'Etat, le gouverneur Issakha Maloua Djamous, estime que, compte tenu de l'avancée des travaux, la réception est envisageable d'ici peu de temps.